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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب حول إنتقال صلاح للدوري الإسباني: ليس لدي ما أقوله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020
علّق مدرب ليفربول، يورغن كلوب على تصريحات المصري محمد صلاح لصحيفة "آس" الإسبانية المثيرة للجدل حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة أو ريال مدريد.
وتحدث كلوب عن استبعاد صلاح عن التشكيلة الأساسية لمواجهة كريستال بالاس (7-0) موضحاً: "للمرة الأولى منذ فترة، أتيحت أمامنا فرصة لإراحة بعض اللاعبين والتغيير في التشكيلة".
وأضاف: "محمد صلاح لعب آخر 4 مباريات في فترة قصيرة وهذا عدد مكثف للغاية، الدفع به كبديل في الشوط الثاني كانت فكرة جيدة، وهكذا تسير كرة القدم".
وختم كلوب بالتعليق على مقابلة صلاح: "ليس لدي ما أقوله بشأن تلك المقابلة، لكن أريد التأكيد أن كل شيء على ما يرام من جانبي".
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