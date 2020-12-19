كلوب حول إنتقال صلاح للدوري الإسباني: ليس لدي ما أقوله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020

علّق مدرب ليفربول، ​يورغن كلوب​ على تصريحات المصري ​محمد صلاح​ لصحيفة "آس" الإسبانية المثيرة للجدل حول إمكانية انتقاله إلى ​الدوري الإسباني​ من بوابة برشلونة أو ريال مدريد.



وتحدث كلوب عن استبعاد صلاح عن التشكيلة الأساسية لمواجهة كريستال بالاس (7-0) موضحاً: "للمرة الأولى منذ فترة، أتيحت أمامنا فرصة لإراحة بعض اللاعبين والتغيير في التشكيلة".

وأضاف: "محمد صلاح لعب آخر 4 مباريات في فترة قصيرة وهذا عدد مكثف للغاية، الدفع به كبديل في الشوط الثاني كانت فكرة جيدة، وهكذا تسير كرة القدم".

وختم كلوب بالتعليق على مقابلة صلاح: "ليس لدي ما أقوله بشأن تلك المقابلة، لكن أريد التأكيد أن كل شيء على ما يرام من جانبي".