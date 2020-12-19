شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الهولندي: غرونيغين يتخطى سبارتا روتردام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 ديسمبر 2020 تخطى نادي غرونينغين مضيفه ​سبارتا روتردام​ بنتيجة 3 - 2 في المرحلة الـ13 من ​الدوري الهولندي​ الممتاز.

وتقدم ويسيل داميرس بهدف لغرونينغين في الدقيقة 16 ثم أضاف يورغن ستراند لارسن الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 53 و74 اما هدفي سبارتا فسجلهما لينارت تاي وزميله ووتر برغر في الدقيقتين 36 و80. بهذا الفوز الصعب رفع غرونينغين رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس في ترتيب البطولة الهولندية بينما توقف رصيد سبارتا روتردام الخاسر عند 15 نقطة في المركز التاسع.

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الهولندي: غرونيغين يتخطى سبارتا روتردام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.