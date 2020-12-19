شكرا لقرائتكم خبر الهلال يتفق مع الفرج على التجديد.. والشهراني انتظار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكرت مصادر داخل البيت الهلالي أن الإدارة اتفقت مع اللاعب الدولي سلمان الفرج على تجديد العقد، ويتبقى فقط الاتفاق على الجوانب المالية.

وينتهي عقد سلمان الفرج مع الهلال في يونيو المقبل، مما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة إدارة الهلال، وقد ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى النصر.

وانتقل سلمان الفرج (31 عاما) إلى فريق الهلال تحت (23 عاما) في صيف 2004، ومنه إلى الفريق الأول في صيف 2008 وخاض سلمان الفرج 6 مباريات مع الهلال في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي حتى الآن، وشارك في إجمالي 240 مباراة مع حامل لقب الدوري السعودي في مختلف المسابقات منذ ارتداء قميص الفريق الأول.

وتوج سلمان الفرج مع الهلال بـ5 ألقاب في الدوري السعودي، و3 ألقاب في كأس خادم الحرمين الشريفين، ولقب في السوبر السعودي، ولقب في دوري أبطال آسيا.

كما فتحت إدارة نادي الهلال خط مفاوضات مع غرم العمري وكيل أعمال ياسر الشهراني، من أجل حسم ملف التجديد في أقرب وقت ممكن.

وينتهي عقد الشهراني مع الهلال في يونيو 2021، ويحق له في يناير المقبل التفاوض مع أي ناد بعد الدخول في الفترة الحرة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي حاليا برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، لكنه خسر آخر مباراتين في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين، أمام الوحدة والفتح.