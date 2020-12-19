شكرا لقرائتكم خبر عن أول أغسطس الأنجولى يطلب استعادة جيرالدو من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية أن نادى أول أغسطس الأنجولى يرغب فى استعادة الجناح الدولى الأنجولى جيرالد ودا كوستا، لاعب الأهلي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، وفشله فى إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر منذ قدومه فى يناير 2018 من نفس النادى.

ويرغب الأهلى فى بيع جيرالدو أو إعارته خلال الانتقالات الشتوية ينابر المقبل لإفساح مكان فى القائمة الحمراء لقيد لاعب أجنبى جديد، فى ظل رغبة موسيمانى فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية فى نسختها الجديدة.

ولم يسجل جيرالدو سوى هدفين خلال مشاركته فى 25 مباراة الموسم الماضي، فيما شارك بنهائى أفريقيا الذى توج به الأهلى كبديل، قبل أن يعود للمشاركة فى أول مباراة الموسم الحالى أمام غزل المحلة.

وتراجعت القيمة السوقية للأنجوالى جيرالدو لتصل إلى 300 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص فى الأرقام والإحصائيات، بعدما كانت قيمته السوقية 600 ألف يورو قبل انضمامه للأهلى منذ عامين.