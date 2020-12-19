شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" ينشر صورة للمنتخب الأولمبي ويعلق: الدفاع عن علم بلدك شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، صورة للمنتخب المصري الأولمبي المتأهل إلى أولمبياد طوكيو، والذى حصد بطولة أفريقيا تحت 23 عاما وعلق قائلا، "الدفاع عن علم بلدك شرف كبير"، وجمعت الصورة محمد صبحي ورمضان صبحي وأسامة جلال.

ونجح منتخب مصر الأولمبى بالوصول لنهائيات كرة القدم للرجال فى أولمبياد طوكيو 2021 المقبلة، بعد وصوله للمباراة النهائية فى كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وسيشارك المنتخب المصرى بالأولمبياد للمرة 12 بتاريخه، علما بأن آخر مشاركة له كانت فى أولمبياد لندن 2012، وفيها نجح محمد صلاح وزملاؤه بالوصول لربع نهائى البطولة.

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الأمور تسير بشكل منتظم وجيد مع المنتخب الأولمبي، وأنه يسعى إلى تكوين فريق قوي يصنع التاريخ، مشيرا إلى أنه بدأ التدريب في مدرسة الكرة حتى وصل إلى مكانته الحالية في التدريب وعلى مستوى المنتخبات، وحصل على بطولة إفريقيا 1997م، واكتسب خبرة كبيرة ودرس علوم كرة القدم في ألمانيا، وهو ما أضاف لخبراته في التدريب.

وفى ذات السياق كشف وائل رياض مدرب منتخب مصر الأولمبي، عن أنه لا توجد أي حالة غضب بين لاعبي المنتخب الأولمبي من انضمام محمد صلاح نجم ليفربول للمنتخب في أولمبياد طوكيو، مؤكدًا أن الجميع سواء لاعبين أو جهاز فني يقدر صلاح ولا توجد أي أزمة.