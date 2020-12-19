شكرا لقرائتكم خبر عن هل يستحق كيجان دوللى ارتداء قميص الأهلى؟.. الأرقام تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية أن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الأهلى، يخطط للحصول على خدمات نجم فريق مونبيليه الفرنسى كيجان دوللى، بعد فشل ضم النجم الأوروجويانى جاست سيرينو من فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وذكر موقع " soccerladuma" الجنوب أفريقى، أن الأهلى يخطط للحصول على خدمات كيجان دوللى، جناح فريق مونبيليه الفرنسي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن اللاعب ينتهى عقده مع ناديه الحالى الصيف المقبل، وبالتالى يمكنه التوقيع لأى نادٍ خلال شهر يناير المقبل، مونبيليه الفرنسى لا يزال متمسكاً بتمديد عقد اللاعب وسيكون العرض المالى من الأهلى هو الحاسم فى قرار عودة اللاعب من أوروبا.

ونستعرض فى التقرير التالى أرقام الجنوب أفريقى كيجان دوللى فى مسيرته حتى الآن..

لعب كيجان دوللى هذا الموسم 11 مباراة مع مونبيليه الفرنسى ولم يسجل أو يصنع أى أهداف، وفى المجمل لعب مع النادى الفرنسى 54 مباراة سجل هدفا وصنع هدفين فقط.

ومع صن داونز خاض 61 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 أخرى، ومع أياكس كيب تاون لعب 51 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 أخرى.

وفى العموم لعب 172 مباراة سجل خلالها 16 هدفا وصنع 19 هدفا أخرى بعدد دقائق 11282 دقيقة فى مسيرته.