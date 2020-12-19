شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يطلب فيديوهات للاتحاد الليبى قبل مواجهته فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الجهاز الإدارى توفير عدد من المباريات المسجلة لفريق الاتحاد الليبى، من أجل مشاهدتها، قبل المباراة التى ستجمعهما فى الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية الذى يستضيف اللقاء بسبب الظروف الحالية فى ليبيا، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب فيما بعد باستاد الدفاع الجوي أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.

ويرغب الخواجة الأرجنتينى فى مشاهدة بعض مباريات الاتحاد الليبى من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق، خاصة أنها المباراة الأولى التى ستجمعهما، كما يرغب أروابارينا فى تحديد طريقة اللعبة التى سيخوض بها اللقاء، وتحديد أسهل الطرق المؤدية لمرمى الخصم، لعدم انتظار حصد بطاقة التأهل للمواجهة الثانية التى ستقام فى الدفاع الجوى.

ومن المقرر أن يعقد المدير الفنى محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المباراة سيكشف لهم خلالها طريقة اللعب وعناصر القوة والضعف فى صفوف الفريق المنافس.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز كشف عن تلقي النادي لإخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز.

وأوضح المدير الرياضي أن المباراة يديرها تحكيميا، الحكم رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك، بينما المنسق من جيبوتي يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصري هاني الشهيدي.