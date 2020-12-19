شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن تعافى بسام ولاشين ومنسى وسطوحى من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى طلائع الجيش تعافى الرباعى "محمد بسام ومهند لاشين وناصر منسى وخالد سطوحى" من فيروس كورونا، بعد المسحة التى خضع لها اللاعبون استعداداً لمواجهة مصر المقاصة بعد غيابهم عن مواجهة أسوان بعد إصابتهم بالفيروس.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، صفحة مباراة أسوان التى أقيمت ظهر الأربعاء باستاد بتروسبورت في الجولة الثانية للدورى وخسرها الفريق بهدفين مقابل هدف، وبدأ العشرى التفكير فى مواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز.

وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

وتعاقد طلائع الجيش مع تسع صفقات بالميركاتو الصيفى هى : حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى، بجانب تمديد اعارة ناصر منسى من بيراميدز موسماً آخر، والتعاقد مع إسلام محارب على سبيل الاعارة موسماً من الجونة واستعارة إسلام جمال من الاتحاد السكندرى موسمين.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.

وكان الأهلى قد أعار مارسيلو للصفاقسى التونسى فى يناير الماضى، وشارك فى ثلاث مباريات قبل أن يفسخ تعاقده مع النادى التونسى ويعود للقاهرة بسبب جائحة كورونا فيما خاض عمرو مرعى هذا الموسم 25 مباراة مع المقاصة الذى لعب له معاراً من بيراميدز ونجح فى تسجيل 7 أهداف وتنقل مرعي، بين عدة أندية خلال مسيرته الكروية، على رأسها وادى دجلة والداخلية وإنبى والنجم الساحلى التونسى وبيراميدز.