شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين باتشيكو وزيزو بعد تراجع مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، مع أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق على هامش مران اليوم حول أسباب عدم تركيز اللاعب في المباريات الأخيرة ما أدى لظهوره بمستوى أقل من المعروف عنه، وطلب باتشيكو من زيزو ضرورة العودة لتركيزه مرة أخرى وعدم الانشغال بعروض الاحتراف التى تلقاها مؤخرا بصورة شفهية.

وأكد زيزو للمدير الفني أنه يركز مع الفريق ومستواه فى ثبات ولا يشغل تفكيره بأى عروض خلال الفترة الحالة، وأنه يصب كل تركيزه مع مشوار الفريق فى الدورى والبطولة الأفريقية.

فى نفس السياق، قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين لم يشاركوا بلقاء بيراميدز الأخير، وخاضوا فقرة فنية قوية تحت قيادة مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور والجمل التكتكية، وظهر هؤلاء بشكل قوي وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.

وقام عبد الهادى بالتحدث مع أكثر من لاعب ونقل لهم بعض التعليمات الفنية لتنفيذها، ومن ثم خاضوا تقسيمة قوية فى جزء صغير من الملعب تم خلالها تطبيق التعليمات الفنية من الجهاز.

وضمت المجموعة الثانية اللاعبين الذين شاركوا بلقاء بيراميدز، وخاضت فقرة فنية خاصة خفيفة، بصحبة كوستا مدرب الفريق، أعقبها سباق سرعات وبعض الإطالات تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، ومن ثم غادروا الملعب لإجراء بعض عمليات الاستشفاء بالجيمانيزوم، فى ظل حرص الجهاز الفني بقيادة باتشيكو على عدم إجهاد هذه المجموعة بسبب خوضهم لقاء قويا منذ يومين، وكذلك معالجة الإرهاق لديهم بالشكل الأمثل من خلال برنامج تدريبي وتأهيلي خاص.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة جازيل التشادى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، حيث اقترح مسئولو النادى إقامة اللقاء المقبل فى الثانية من ظهر الأربعاء المقبل بدلا من الثامنة مساءً، على أن يتم إقامة اللقاء باستاد بتروسبورت بدلا من الكلية الحربية، على أن يتم النظر فى مقترحات الزمالك بشأن تغيير موعد ومكان اللقاء من أجل الحسم الموقف بصورة نهائية، وذلك فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.