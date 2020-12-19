شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتوج بالبطولة الأفريقية للجودو ودرويش يحرز الميدالية الذهبية الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز المنتخب الوطنى للجودو بلقب البطولة الأفريقية رقم 41 التى اختتمت منافساتها مساء اليوم بمدغشقر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين.

وحصل المنتخب الوطنى على لقب البطولة برصيد تسع ميداليات متنوعة، بواقع خمس ذهبيات، وفضيتين، وبرونزيتين، حيث كان ختام البطولة مسكا للبعثة المصرية بفوز رمضان درويش بذهبية وزن 100 كيلو جرام، ليضيف الميدالية الذهبية الخامسة لمصر فى إنجاز تاريخى لم يحدث من قبل فى تاريخ اللعبة منذ نشأة الاتحاد أحرز الميداليات الذهبية الخمس رمضان درويش وزن 100 كيلو جرام، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جرام.

وفاز عبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما، ومحمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما، أما الفضيتان فحققها كل من محمد على عبد العال وزن 81 كيلو جراما، وأحمد على وزن 66 كيلو جراما، وفاز بالبرونزيتين على حازم وزن 100 كيلو جرام، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام . شارك فى البطولة 33 دولة إفريقية، وضمت بعثة منتخبنا الوطنى 14 فردا، برئاسة فوزى الهلباوى عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، ومعه كل من ديفيد ماركو وعاطف مصطفى مدربين، ومحمد الهجرى حكما دوليا مرافقا، والدكتور شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تسعة لاعبين هم محمد عبد الموجود، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما، ومحمد على عبد العال، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما، وحاتم عبد الآخر، وعلى حازم وزن 90 كيلو جراما، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلو جرام .

من جهته قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى، رئيس اتحاد الجودو، إن المنتخب حقق إنجازا تاريخيا للعبة بلعتلاء عرش القارة السمراء، والفوز بخمس ذهبيات، وهذا العدد لم يحققه منتخبنا من قبل، مشيرا إلى أنه يتوجه بالشكر للاعبين الذين بذلوا جهودا غير عادية فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم من أجل رفع العلم المصرى خفاقا فى المعترك الأفريقى، لافتا إلى أن لاعبى المنتخب الوطنى حققوا ما وعدو به قبل السفر الى مدغشقر، وتربعوا على قمة جدول ترتيب الدول المشاركة، وحصلوا على المراكز الأولى فى خمسة أوزان من جملة ستة أوزان شاركوا فيها، موضحا إلى أن المنتخب استعد للبطولة من خلال الانتظام فى معسكر داخلى بالمركز الأولمبى لإعداد المنتخبات الوطنية بالمعادى، ثم السفر إلى أوزبكستان للمشاركة فى المعسكر التدريب الدولى، لافتا إلى أن المنتخب أصبح جاهزا للمنافسة على اللقب الأفريقى، وتأهل مزيدا من اللاعبين للأوليمبياد، بعد أن تأهل محمد عبد الموجود وأحمد على ورمضان درويش، نأمل فى تأهل كل من حاتم عبد الآخر ومحمد محى، ليصبح عدد المتأهلين خمسة لاعبين لأول مرة فى تاريخ الاتحاد يتأهل هذا العدد إلى الأوليمبياد .

وأضاف رئيس الاتحاد أنه كان ينتظر حصول المنتخب على خمس ميداليات ذهبية وقد تحقق هذا، بخلاف فضيتين وبرونزيتين، رغم قوة المنافسة من منتخبات الجزائر وتونس والمغرب وجنوب أفريقيا، لافتا إلى أنه يتقدم بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على الدعم المالى الكبير الذى يقدمه للاتحاد والمنتخبات المختلفة، كما يشكر المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على دعمه الفنى الدائم، والجهود الكبيرة التى يبذلها لخدمة الأبطال الرياضيين .