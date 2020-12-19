شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يصل مطار قرطاج فى طريقه للعودة إلى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل، إلى مطار قرطاج بتونس، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا.

وتنهي إجراءات العودة إلى القاهرة، فى الوقت الحالي، على أن تصل إلى أرض الوطن، اليوم السبت، على متن طائرة مجهزة طبيا، حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19.

وتتوجه البعثة فور وصولها إلى القاهرة لفندق العزل للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وكان مصدر باتحاد الكرة كشف عن وجود اتصالات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعدم توقيع عقوبات الانسحاب على منتخب الشباب، بعد قرار انسحابه من تصفيات شمال أفريقيا، وقال المصدر، إن اتحاد الكرة يسعى للاتفاق مع الكاف على عدم توقيع عقوبات الانسحاب والتى تنص على حرمان المنتخب المنسحب من المشاركة فى التصفيات التالية وتغريمه مالياً.