شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ضد غزل المحلة تكتب شهادة ميلاد بدر بانون مع المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت مباراة الأهلي ضد غزل المحلة أن الفريق الأحمر أصبح يملك مدافعاً قوياً بإمكانيات أوروبية، هو المغربى بدر بانون الذى أظهر قدرات كبيرة خلال أحداث المباراة بخلاف تألقه الكبير منذ انضمامه للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الأهلي ضد غزل المحلة

ولا يمتاز بدر بانون بالقوة البدنية وإجادة ضربات الرأس فقط، ولكنه يتمتع بمهارات فردية كبيرة تمكنه من بناء الهجمات بشكل سليم بخلاف اجادته استخلاص الكرة بشكل جيد دون تكلفة فريقه أي أخطاء، ونجح الأهلي في الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف نظيفة في ثاني جولات بطولة الدوري العام وهي المباراة التي شهدت تألقا كبيرا من دفاع الأهلي، خاصة الدولي المغربي بدر بانون والذي أنهى خطورة مهاجمى المحلة وقطع كل الكرات الخطيرة قبل أن تصل المناطق الخطيرة دون ظهور الحارس المتألق محمد الشناوي.

بدر بانون انسجم مبكراً مع الأهلي ضد غزل المحلة

بدأ المغربي بدر بانون، مدافع الأهلي الجديد، الانسجام رويدا رويدا فى التركيبة الحمراء، وانخرط فى صفوف المارد الأحمر، وبدأ التناغم فى الأداء بينه وبين زملائه ينعكس بشكل إيجابي على أداء دفاع المارد الأحمر، وبدأ هناك حالة من التفاهم بينه وبين رباعي خط الدفاع ومحمد الشناوى فى التحضير وبناء الهجمات من تحت والتصدى لخطورة المنافسين، وخرج الأهلي بالعديد من المكاسب بعد الفوز المهم الذى حققه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس باستاد الأهلي والسلام بالجولة الثانية للدورى، أحرزها محمد شريف "هدفين" ومحمود كهربا "هدف"، وجاءت مكاسب الأهلي بالجملة، سواء فنية بعد عوته لاعتلاء الدوري بفارق الأهداف عن سيراميكا وأسوان اللذين يتساويان معه فى عدد النقاط، أو تألق بعض لاعبيه وتوهجهم أو تجهيز بعض اللاعبين البدلاء للاستعانة بهم فى المرحلة المقبلة، نستعرض أبرز هذه المكاسب فى السطور التالية.

بانون يزيد من توهج أيمن أشرف

بخلاف توهج أيمن أشرف فى مركز قلب الدفاع بجوار بدر بانون وتقديم مستويات قوية جعلته الخيار الأول للجهاز الفنى لقيادة دفاع المارد الأحمر، إلا أن اللاعب يؤدى دوراً جديداً ومهماً وهو أنه يقوم بدور المحطة للتحضير من أسفل وبناء الهجمات من الثلث الأول للمارد الأحمر، بخلاف دوره فى صناعة الأهداف من خلال كراته الطولية المتقنة للاعبى الخط الأمامى، حيث لعب دورا كبيرا فى صناعة الهدفين الثانى والثالث للأهلي فى مرمى المحلة.