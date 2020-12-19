شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم لاعبى الزمالك لمجموعتين ومران تكتيكى فنى استعدادًا لجازيل التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالى جيمى باتشيكو، اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، وضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين لم يشاركوا بلقاء بيراميدز الأخير، وخاضوا فقرة فنية قوية تحت قيادة مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور والجمل التكتكية، وظهر هؤلاء بشكل قوي وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.

وقام عبد الهادى بالتحدث مع أكثر من لاعب ونقل لهم بعض التعليمات الفنية لتنفيذها، ومن ثم خاضوا تقسيمة قوية فى جزء صغير من الملعب تم خلالها تطبيق التعليمات الفنية من الجهاز.

وضمت المجموعة الثانية اللاعبين الذين شاركوا بلقاء بيراميدز، وخاضت فقرة فنية خاصة خفيفة، بصحبة كوستا مدرب الفريق، أعقبها سباق سرعات وبعض الإطالات تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، ومن ثم غادروا الملعب لإجراء بعض عمليات الاستشفاء بالجيمانيزوم، فى ظل حرص الجهاز الفني بقيادة باتشيكو على عدم إجهاد هذه المجموعة بسبب خوضهم لقاء قويا منذ يومين، وكذلك معالجة الإرهاق لديهم بالشكل الأمثل من خلال برنامج تدريبي وتأهيلي خاص.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة جازيل التشادى فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، حيث اقترح مسئولو النادى إقامة اللقاء المقبل فى الثانية من ظهر الأربعاء المقبل بدلا من الثامنة مساءً، على أن يتم إقامة اللقاء باستاد بتروسبورت بدلا من الكلية الحربية، على أن يتم النظر فى مقترحات الزمالك بشأن تغيير موعد ومكان اللقاء من أجل الحسم الموقف بصورة نهائية، وذلك فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ويجرى مسئولو الزمالك اتصالات فى الوقت الحالى مع إدارة استاد بتروسبورت بالتوازى مع اتصالات مع الاتحادين المصرى والأفريقى وجازيل التشادى، من أجل نقل مباراة الفريق الأبيض أمام بطل تشاد، التى ستقام الأربعاء المقبل، من استاد الكلية الحربية إلى بتروسبورت، فى ظل عدم تمكن الأبيض من خوض اللقاء المقبل بالكلية الحربية فى ظل وجود بعض الأمور التى يتم العمل حولها حاليًا متعلقة بأرضية الملعب.

كما يبحث مسئولو الزمالك نقل اللقاء خارج القاهرة حال تعثر إقامته فى استاد بتروسبورت، حيث سيتم الانتهاء من هذا الملف خلال الساعات المقبلة من خلال الاتصالات الدائرة مع الجهات المختلفة، حيث سيخوض الزمالك مباراتى الذهاب والإياب فى مصر، بعد الحصول على موافقة من الفريق التشادى حول إقامة جولتى دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا التى ستجمع بينهما فى مصر.