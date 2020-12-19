شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وبيراميدز .. باتشيكو يطالب اللاعبين بإغلاق صفحة التعادل والتفكير بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم، السبت، وطالب المدير الفني اللاعبين بطي صفحة لقاء بيراميدز الأخير فى الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، وذلك للتركيز فى المواجهات المقبلة وشدد المدير الفني على اللاعبين بالاستعداد القوى لبدء المشوار الأفريقي، وتحقيق نتيجة وانطلاقة طيبة وقوية فى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك وبيراميدز

فيما طلب مسئولو الزمالك من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" تعديل موعد وملعب استضافة مباراة جازيل التشادى، فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، حيث اقترح مسئولو الزمالك إقامة اللقاء المقبل فى الثانية من ظهر الأربعاء المقبل بدلا من الثامنة مساءً، على أن يتم إقامة اللقاء باستاد بتروسبورت بدلا من الكلية الحربية، على أن يتم النظر فى مقترحات الزمالك بشأن تغيير موعد ومكان اللقاء من أجل الحسم الموقف بصورة نهائية.

ويجرى مسئولو الزمالك اتصالات فى الوقت الحالى مع إدارة استاد بتروسبورت بالتوازى مع اتصالات مع الاتحادين المصرى والأفريقى وجازيل التشادى، من أجل نقل مباراة الفريق الأبيض أمام بطل تشاد، التى ستقام الأربعاء المقبل، من استاد الكلية الحربية إلى بتروسبورت، فى ظل عدم تمكن الأبيض من خوض اللقاء المقبل بالكلية الحربية فى ظل وجود بعض الأمور التى يتم العمل حولها حاليًا متعلقة بأرضية الملعب.

الزمالك وبيراميدز

كما يبحث مسئولو الزمالك، نقل اللقاء خارج القاهرة حال تعثر إقامته فى استاد بتروسبورت، حيث سيتم الانتهاء من هذا الملف خلال الساعات المقبلة من خلال الاتصالات الدائرة مع الجهات المختلفة، حيث سيخوض الزمالك مباراتى الذهاب والإياب فى مصر، بعد الحصول على موافقة من الفريق التشادى حول إقامة جولتى دور الـ32 بدورى أبطال إفريقيا التى ستجمع بينهما فى مصر.

وتقرر إقامة لقاء الزمالك وجازيل التشادى، فى الثامنة مساء يوم الأربعاء المقبل، وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبطل تشاد ويقود اللقاء طاقم تحكيم كونغولى بقيادة يانيك مالالا كابانجا حكم ساحة وسفارى أوليفر ونجيلا جيليان حكام مساعدين وكيبينحو نومبى حكم رابع وكشف الإخطار الرسمى للكاف عدم وجود تقنية الفيديو التحيكيمة فى هذا الدور.

وكشف مسئولو الزمالك أن البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأبيض، سيتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء بشكل طبيعى خلال قيادة الفريق فى دورى أبطال أفريقيا وأوضح مسئولو الزمالك لـ"الخليج 365"، أن باتشيكو يمتلك رخصة الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "ويفا برو ودبلومة A"، ولن يتم حرمانه من التواجد فى قيادة الفريق بالبطولة الأفريقية، ردًا على الأنباء التى ترددت فى هذه المسألة بأنه سيتم حرمان المدرب البرتغالى من قيادة الزمالك فى تلك البطولة وهو ما أكد مسئولو الزمالك عدم صحته وأن المدرب سيقود الفريق بشكل طبيعى، بعدما وجه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" صدمة إلى عدد من المدربين بمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية 2020-2021، حيث أشار الاتحاد، عبر موقعه الرسمي، إلى أن هناك21 مدربًا لن يتمكنوا من قيادة أنديتهم فى مباريات مسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية هذا الموسم.