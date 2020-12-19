شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يخضع لمسحة جديدة غدًا لتحديد موقفه من مواجهة الاتحاد الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمد حمدى، مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا غدًا، الأحد، لتحديد موقفه من العودة لصفوف الفريق فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد الليبى المقرر لها الخامسة مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية الذى يستضيف اللقاء بسبب الظروف الحالية فى ليبيا، على أن يتم تحديد موعد مباراة الإياب فيما بعد باستاد الدفاع الجوي أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.

وتعرض محمد حمدى للإصابة بفيرس كورونا قبل ساعات من مواجهة الزمالك، فى المباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وخرج حينها محمد حمدى من التشكيل الأساسى لبيراميدز، ليدخل العزل المنزلى ويخضع لبروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة، ومن المنتظر أن يجرى مسحة طبية جديدة، لتحديد موقفه من العودة للفريق أو الاستمرار فى العزللحين الشفاء التام من الفيرس.

وكان هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز كشف عن تلقي النادي لإخطار رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، باختيار طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة الاتحاد الليبي وبيراميدز.

أوضح المدير الرياضي أن المباراة يديرها تحكيميا، الحكم رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك، بينما المنسق من جيبوتي يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصري هاني الشهيدي.