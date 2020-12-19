شكرا لقرائتكم خبر عن أول أغسطس الأنجولي يخاطب الأهلي للتعاقد مع جيرالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الصفحة الرسمية لشبكة «Africans Got Footbal»، المتخصصة في تغطية أخبار كرة القدم داخل القارة السمراء، أن نادى أول أغسطس الأنجولى، تواصل مع مسؤولى النادى الأهلى، للتفاوض على ضم الجناج الأنجولى، جيرالدو دا كوستا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت الصفحة الرسمية للشبكة الإخبارية، إلى أن صحيفة «چورنال داي» الأنجولية، قالت: «نادي أول أغسطس الأنجولي يبدأ الاتصالات مع مسئولي الأهلي المصري من أجل إمكانية استعادة جناحه الدولي الأنجولي جيرالدو دا كوستا خلال الميركاتو الشتوي المقبل».