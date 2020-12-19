شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك السابق ينعى ناشئ السباحة بالنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى أحمد جلال ابراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك السابق، ناشىء السباحة بالنادي، أحمد هانى، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب أحمد جلال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «خالص العزاء لاسره سباح نادي الزمالك احمد هاني مواليد2003...الذي انتقل إلى رحمه الله تعالي بعد صراع طويل مع المرض....خالص العزاء لاسره سباحه نادي الزمالك...الله يرحمه ولاسرته الصبر والسلوان».

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