شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعادل رقم «بيليه» بعد هدفه فى فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادل ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، رقم الأسطورة بيليه بتسجيله 643 هدفا مع فريق واحد بعدما هز شباك فالنسيا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، ضمن منافسات الجولة الـ 14 لبطولة الدورى الإسبانى اليوم السبت.

ووصل الأرجنتيني، إلى هذا الرقم بضربة رأس، بعدما أهدر بنفسه ركلة جزاء أنقذها الحارس خاومي دومينيك، حارس مرمى فالنسيا.

وسجل بيليه 643 هدفا على مدار 19 موسما مع سانتوس البرازيلي.