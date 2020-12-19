شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يتخطى عقبة ساوثهامبتون الصعبة بهدف «ستيرلينج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا صعبًأ على حساب نظيره ساوثهامبتون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب سانت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

أحرز الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 23 في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 24 في المركز الرابع.