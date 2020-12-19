شكرا لقرائتكم خبر عن بتروسبورت يقترب من استضافة مواجهة الزمالك مع جازيللي التشادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب ملعب بتروسبروت من استضافة مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مع نظيره جازيللي التشادي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر له يوم ٢٣ ديسمبر الجاري.

ويأتي نقل المباراة إلى ملعب بتروسبروت، باعتباره الخيار الوحيد المتاح أمام الجهات الامنية واتحاد الكرة، بعد اعتذار ملعب الكلية الحربية عن عدم استضافة المباراة.