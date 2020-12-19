شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يراجع خطة الأهلي في مواجهة بطل النيجر بالهاتف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قام بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلىن بالاتصال هاتفيا بكيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول اليوم، لمراجعة الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراتة مع سدونديب بطل النيجر المقررة يوم 23 ديسمبر الجارى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

جاء ذلك لظروف تواجد موسيمانى في المسستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، كما اطمئن المدير الفنى على الحالة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين وقدم التهنئة لأعضاء الجهاز الفنى واللاعبين على الفوز الذي حققة الفريق على غزل المحلة أمس، في الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وشدد عليهم بضرورة الفوز في المباراة الإفريقية الأولى للفريق في النسخة الجديدة لدورى الأبطال.