شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يراجع خطة الأهلي في مواجهة بطل النيجر بالهاتف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قام بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلىن بالاتصال هاتفيا بكيفين جونسون، المدرب العام للفريق الأول اليوم، لمراجعة الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراتة مع سدونديب بطل النيجر المقررة يوم 23 ديسمبر الجارى في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا.
جاء ذلك لظروف تواجد موسيمانى في المسستشفى لتلقى العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، كما اطمئن المدير الفنى على الحالة الفنية والبدنية لجميع اللاعبين وقدم التهنئة لأعضاء الجهاز الفنى واللاعبين على الفوز الذي حققة الفريق على غزل المحلة أمس، في الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز، وشدد عليهم بضرورة الفوز في المباراة الإفريقية الأولى للفريق في النسخة الجديدة لدورى الأبطال.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
124,280
-
تعافي
106,157
-
وفيات
7,041
كانت هذه تفاصيل خبر موسيماني يراجع خطة الأهلي في مواجهة بطل النيجر بالهاتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.