أهلي 2005 يستهل مشواره في بطولة القاهرة بثمانية في شباب الساحل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٥، على ضيفه مركز شباب الساحل بنتيجة ٨- صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من بطولة منطقة القاهرة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر كامل.

الدفاع: معتز محمد- عبدالله بستانجي- طارق فوزي- يوسف جمال.

الوسط: أحمد وحيد- محمد عبدالله- فارس خالد- أحمد عزت- محمد محمود.

الهجوم: أحمد فكري.

وشارك محمد سامح بدلاً من محمد محمود، وعمر خالد بدلاً من محمد عبدالله، وسيف أيمن بدلاً من أحمد عزت، ويوسف محمد سيد بدلاً من فارس خالد، ويحيى أحمد بدلاً أحمد وحيد.

جاءت أهداف الأهلي عن طريق أحمد فكري (هدفان)، ويحيى أحمد (هدفان)، ومحمد محمود وفارس خالد ويوسف جمال وعبدالله بستانجي بهدف واحد لكل منهم.

بهذه النتيجة حصد الأهلي أول ٣ نقاط في مشواره بالبطولة، التي يأمل في إنهائها وهو متربع على الصدارة من أجل التأهل لدوري القطاعات.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٥ بالأهلي شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وزكريا حسين مدرباً عاماُ، وبهاء جمال مدرب حراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال البدنية، وإبراهيم خاطر المدلك. الوضع في مصر

اصابات 124,280

تعافي 106,157

وفيات 7,041

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