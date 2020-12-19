شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يكشف عن أسوأ مباراة له مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، أن الخسارة أمام مانشستر يونايتد عندما كان لاعبا في صفوف باريس سان جيرمان، في دورى أبطال أوروبا، كانت مريرة.
وقال بوفون في لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «كثيرا ما أفكر في الهزيمة مع باريس ضد مانشستر يونايتد، لم يجب أن يحدث ذلك»، وكان باريس فاز ذهابا خارج أرضه في ملعب أولد ترافورد، بهدفين دون رد، قبل الخسارة إيابا على ملعب حديقة الأمراء، معقل باريس سان جيرمان، بنتيجة 1-3.
وأضاف بوفون: «أفكر في الأمر ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع، هذه المباراة توقظ لدي الكثير من الندم، ألوم نفسي على ارتكاب خطأ لا يصدق، خطأ لا يجب أن أرتكبه بسبب خبراتي، لم أكن في مستواي المعتاد في تلك المباراة».
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