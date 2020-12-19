شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الإسماعيلي يحتفظون بصدارة دوري الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الإسماعيلى مواليد 2001 مع وادى دجلة سلبيا ،في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات مسابقة دورى الجمهورية.

ورغم عدم حصد الثلاث نقاط إلا أن شباب الدراويش احتفظوا بالصدارة، وفي جعبتهم سبع نقاط.

ويقود الفريق جهاز فني يضم كل من: أحمد فوزي، مديرًا فنيًا، وإسلام كاظم، مدرب عام، وأحمد جوهر، مدرب حراس مرمى، ومحمد فهمي، إداري.

يذكر أن ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول، طلب من أحمد فوزي، المدير الفني لفريق الشباب، كتابة تقرير أسبوعي عن أفضل العناصر الموجوده لديه، تمهيداً لتصعيدهم للفريق الأول، خلال الفترة المقبلة.