شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ورقم تاريخي لليفربول وصلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد فريق ليفربول تفوقه على مضيفه كريستال بالاس بفوز ساحق تاريخي 7-صفر، السبت في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ليسجل بذلك اكبر انتصار خارج ارضه في تاريخ البطولة ويبتعد في صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط موقتًا عن اقرب منافسيه، فيما عاد مانشستر سيتي إلى سكة الانتصارات بفوز صعب على ساوثمبتون بهدف نظيف.

وسجل أهداف ليفربول الياباني تاكومي مينامينو (3)، السنغالي ساديو مانيه (35)، البرازيلي روبرتو فيرمينو (44 و68)، جوردان هندرسون (52) والمصري محمد صلاح (81 و84)، ليصبح النجم المصري أول لاعب في تاريخ ليفربول يدخل بديلاً ويسجل هدفين ويمرر كرة حاسمة.

وابتعد الـ"ريدز" للمباراة العاشرة تواليًا عن شبح الهزيمة وعزز صدارته مع 31 نقطة، فيما تجمد رصيد رجال المدرب روي هودجسون عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفرط ساوثمبتون بفرصة وصافة موقتة وتجمد رصيده عند 24 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن ليستر سيتي الثالث الذي يحل على توتنهام الثاني (25) الأحد، فيما رفع سيتي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس موقتًا.

وهو الفوز الأول لليفربول خارج أرضه منذ تغلبه على تشيلسي 2-صفر في 20 سبتمبر الماضي ضمن المرحلة الثانية خاض بعدها خمس مباريات تعادل في أربع وخسر في واحدة ليحقق بذلك انتصاره السادس تواليًا على ارض خصمه في البريميرليغ.

وأجرى الألماني يورغن كلوب ثلاثة تغييرات على التشكيلة التي منحته الفوز القاتل على توتنهام في المرحلة الماضية 2-1 ،إذ اراح صلاح والشاب كورتيس جونز، وحل مكانهما مينامينو والغيني نابي كيتا توالياً، فيما استعاد الكاميروني جويل ماتيب مكانه في خط الدفاع بعد عودته من الاصابة وحل بدلاً من الشاب ريس وليامس.

وقال كلوب "المباراة كانت صعبة في بدايتها رغم تسجيلنا هدفًا سريعًا، لكن الهدفين الثاني والثالث تأخرا ولم يأتيا إلا في الدقائق الأخيرة، وقبل ذلك لاحت عدة فرص أمام كريستال بالاس. وفي الشوط الثاني سيطرنا ومن خلال ثماني تسديدات سجلنا سبعة اهداف، انه رقم مذهل للفعالية".

واشاد كلوب بمستوى لاعبيه لاسيما نجمه المصري الذي نجح بتسجيل هدفين وتمرير ثالث رغم مشاركته في الدقيقة 57 ، معتبرًا أن اداءه كان رائعًا.

البديل السوبر

ولم يمنح ليفربول مضيفه الكثير من الوقت قبل افتتاح التسجيل بعد تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء من ماني إلى مينامينو الذي راوغ المدافعين وسدد بيمناه في الزاوية الأرضية اليسرى لمرمى الحارس الإسباني فيسنتي غوايتا (3).

وهذا الهدف الأول لمينامينو في الدوري خلال 18 مباراة. كما أنه الهدف الأسرع للفريق الأحمر خارج ملعبه (بعد 125 ثانية) منذ نوفمبر 2014، عندما سجل ريكي لامبرت بعد 90 ثانية في مباراة ضد كريستال بالاس بالذات على ملعب سيلهورست بارك نفسه.

وضاعف ليفربول النتيجة بعد كرة امامية من فيرمينو على باب منطقة الجزاء، ما احدث دربكة استفاد منها مانيه فحضّر الكرة لنفسه وسددها في المرمى (35).

واضاف فيرمينو الهدف الثالث لفريقه بهجمة بدأها من خلف خط نصف الملعب بتمريره الكرة لزميله الاسكتلندي أندرو روبرتسون الذي تقدم بها واعادها له عند نقطة منطقة الجزاء فراوغ وسدد بيمناه كرة خدعت الحارس الإسباني (44).

وكتب هندرسون اسمه في سجل هدافي المباراة بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة (52).

وبعد تمريرة متقنة من البديل صلاح في ظهر المدافعين، سجل فيرمينو الهدف الخامس بعد ان حضّر الكرة بيمناه وسددها بيسراه في مرمى الحارس الذي خرج لملاقاته (68).

وأبى النجم المصري إلا أن يضع بصمته فسجل هدفين في ظرف ثلاث دقائق الأول بضربة رأسية من مسافة قريبة (81)، والثاني من تسديدة صاروخية رائعة من على مشارف منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى (84).

ولم يسبق لكريستال بالاس أن تلقى سبعة أهداف في مباراة على أرضه.

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 13 هدفًا، متقدمًا على دومينيك كالفيرت-لوين لاعب إيفرتون والكوري الجنوبي سون هيونغ-مين نجم توتنهام (11 هدفاً).