ملخص لمسات صلاح أمام كريستال بالاس: هدفان وأسيست وحزن (فيديو)

كتب: ضياء السقا

قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول للفوز على كريستال بالاس بسبعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، على "ملعب سيلهرست بارك"، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وشارك صلاح كبديل في الدقيقة 58، ونجح في تسجيل هدفين، وصنع آخر.

وصنع صلاح هدف فيرمينو الخامس لليفربول في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، بعدما منحه تمريرة ساحرة.

وأحرز صلاح الهدف السادس لفريقه في الدقيقة 82 ورفض الاحتفال بعد مشاركته في المباراة كبديل لساديو ماني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز الهدف الثاني له والسابع لفريقه قبل نهاية المباراة بدقائق.

وأظهرت اللقطات الحزن على صلاح بسبب جلوسه على دكة البدلاء، كما لم تظهر عليه الفرحة بعد إحرازه الهدفين.

وواصل ليفربول الانفراد بصدارة جدول ترتيب بريميرليج برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة 18 في المركز الـ12.