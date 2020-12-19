شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تطلب الإفراج عن 4 ملايين جنيه من المستحقات المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، مسئولى اللجنة الثلاثية لإدارة الجبلاية بقيادة أحمد مجاهد، بسداد 4 ملايين جنيه خلال الأيام المقبلة. وقال مصدر فى اتحاد الكرة، إن لجنة الحكام طالبت بسداد 4 ملايين جنيه قيمة مستحقات الحكام فى الأقسام المختلفة عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وكانت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة كانت سددت المستحقات القديمة للحكام بالكامل خلال فترة توليهم المسئولية.

وترغب لجنة الحكام فى توفير أجواء من التركيز للحكام خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الدوري هذا الموسم يشهد مستويات قوية من جميع الفرق ويحتاج لأن تكون الحكام في قمة التركيز داخل الملعب.