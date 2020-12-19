المدير التنفيذي للأهلي: نتمنى التوفيق للجنة مجاهد.. ونشكر الجناينى

وأضاف مرجان، فى تصريحات صحفية، أنه على ثقة بأن هذه اللجنة سوف تبذل أقصى ما لديها لإنجاز العديد من الملفات المطروحة حاليا، حتى تسلم الراية إلى مجلس إدارة منتخب جديد، كما وجه المدير التنفيذى للأهلى الشكر إلى اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، وأكد على تقديره لما قدمه كل أعضائها، وما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

ويجهز أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، لإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة يوم 31 يناير المقبل، فى ظل التكليف الذى أتت به اللجنة الثلاثية من الفيفا، وهو إنجاز باقى المهام ومن بينها الانتخابات قبل انتهاء فترة تعيين اللجنة فى هذا الموعد.