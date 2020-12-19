- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للأهلي: نتمنى التوفيق للجنة مجاهد.. ونشكر الجناينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلي، التهنئة للجنة الجديدة التى تم تعيينها خلال الساعات الماضية لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم وترأسها المهندس أحمد مجاهد، وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي، وتمنى مرجان التوفيق للجنة التى تولت المهمة، مشيرًا إلى أنه يقع عليها عبء كبير فى هذه المرحلة الانتقالية، التى تحتاج إلى جهود مضاعفة، سواء بشأن المسابقات المحلية أو القارية ودعم المنتخبات الوطنية.
وأضاف مرجان، فى تصريحات صحفية، أنه على ثقة بأن هذه اللجنة سوف تبذل أقصى ما لديها لإنجاز العديد من الملفات المطروحة حاليا، حتى تسلم الراية إلى مجلس إدارة منتخب جديد، كما وجه المدير التنفيذى للأهلى الشكر إلى اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، وأكد على تقديره لما قدمه كل أعضائها، وما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.
ويجهز أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، لإقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة يوم 31 يناير المقبل، فى ظل التكليف الذى أتت به اللجنة الثلاثية من الفيفا، وهو إنجاز باقى المهام ومن بينها الانتخابات قبل انتهاء فترة تعيين اللجنة فى هذا الموعد.
احمد مجاهد يتولي رئاسة لجنة إدارة اتحاد الكرة
وفى أول تصريح له عبر الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أبدى المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية الجديدة المكلفة باستكمال المهام التى حددها الفيفا تطلعه مع زملائه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارة الشباب والرياضة من أجل إعادة الاتحاد المصرى لوضعه الطبيعى بتسليم أموره إلى مجلس إدارة منتخب خلال الفترة التى حددها الاتحاد الدولى فى خطاب التكليف وهى 31 يناير المقبل.
كما وجه أحمد مجاهد الشكر إلى اللجنة الخماسية على ما قدمته للاتحاد المصرى خلال الفترة الماضية.
وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم قد قرر تشكيل لجنة ثلاثية جديدة لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم حتى 31 يناير المقبل مكونة من: المهندس أحمد مجاهد رئيسا وعضوية كل من محمد الشواربى وأحمد حسام عوض، كما وجه ألفيفا الشكر للجنة الخماسية برئاسة السيد عمرو الجناينى عن أعمالها فى إدارة الاتحاد المصرى خلال ألفترة السابقة.
فى السياق ذاته، استقرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، على إسناد ملف الإشراف على لجنة المسابقات بالجبلاية إلى محمد الشواربى عضو اللجنة الثلاثية، خاصة أنه كان مديراً للجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من قبل، وذلك بعد قبول استقالة مازن مرزوق من رئاسة لجنة مسابقات القسم الأول وتكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بتسيير العمل لحين دعوة أندية القسم الأول لانتخاب رابطة الأندية المحترفة فى الأول من يناير المقبل، حيث تتولى الرابطة تشكيل اللجنة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر المدير التنفيذي للأهلي: نتمنى التوفيق للجنة مجاهد.. ونشكر الجناينى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.