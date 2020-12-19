شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء قرعة دورى منطقة الدقهلية والمؤهل للدورى الممتاز الأول للمينى فوتبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت اليوم بنادى جزيرة الورد الرياضى بالمنصورة بمحافظة الدقهلية قرعة دورى المناطق للمينى فوتبول المؤهلة للدورى المصرى الممتاز للمينى فوتبول لتكون الدقهلية أول محافظة تجرى بها قرعة المناطق وذلك بمشاركة 17 فريقا من 17 ناديا ومركز شباب بنطاق المحافظة وتنقسم لمجموعتين الأولى تضم 8 فرق والثانية 9 فرق.

وجدير بالذكر أن الاتحاد المصرى للمينى فوتبول، يهدف إلى نشر اللعبة فى جميع ربوع مصر لرعاية النشء واكتشاف المواهب والوصول لجميع فئات الشباب بجميع محافظات مصر، وذلك من خلال مراكز الشباب، كما يهدف الاتحاد إلى اكتشاف لاعبين وفرق قادرة على المنافسة فى البطولات المحلية والقارية.

وقال علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية خلال كلمته بهذه المناسبة، أن إجراء القرعة من الدقهلية كأول منطقة على مستوى الجمهورية فخر وتشريف للدقهلية موجها الشكر للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على دعمه المتواصل للرياضة والرياضيين بالدقهلية، كما وجه وكيل الوزارة التهنئة لفرق الدقهلية المشاركة فى دورى المنطقة والتى ستسطر اسمها بأحرف من نور فى تاريخ اللعبة بمصر والتى ستكون أول فرق تلعب للتأهل لأول دورى مصرى ممتاز للعبة منذ إشهار الاتحاد المصرى، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من وزير الشباب ومحافظ الدقهلية لتوفير كافة الإمكانيات لنجاح الدورى بالمحافظة والمؤهل للدورى المصرى الممتاز.

حضر اللقاء، أحمد سمير مؤسس ورئيس الاتحاد المصرى والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب والدكتور محمد فاروق نائب رئيس منطقة الدقهلية نائبا عن حسن المزاحى رئيس المنطقة وحاتم عبد الرحيم نائب رئيس نادى جزيرة الورد نائبا عن المحاسب طارق عبد الهادى رئيس مجلس إدارة النادى وعضو مجلس الشيوخ وعددا من أعضاء الاتحاد المصرى ومنطقة الدقهلية وعدد من مسؤلى الأندية ومراكز الشباب المشاركة.



جانب من فعاليات إجراء القرعة



جانب من فعاليات إجراء القرعة