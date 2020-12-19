خزينة اتحاد الكرة تنتعش بـ50 مليون جنيه من الانتقالات الصيفية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتعشت خزينة اتحاد الكرة بالإيرادات التى حققتها الجبلاية من قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وقال مصدر بالجبلاية، إن اتحاد الكرة حقق 50 مليون جنيه من النسبة التى يحصل عليها الاتحاد نظير توثيق عقود اللاعبين مع أنديتهم.

ويحصل اتحاد الكرة نسبة 3% من توثيق عقود اللاعبين فى الأندية، فضلًا عن وضع بند جديد بالحصول على نفس النسبة من توثيق عقود المدربين والأجهزة الإدارية في الأندية.

من جانب آخر، بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم فى اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.