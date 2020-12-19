شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل يقود موسيماني الأهلي فى ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، غامضاً فى مسألة قيادته للفريق الأحمر أمام سونيديب بطل النيجر فى افتتاح مباريات الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، فى ظل استمرار إصابته بفيروس كورونا، ومن المفترض أن تغادر البعثة ظهر غد الأحد على متن طائرة خاصة استعدادا لخوض المباراة المقرر إقامتها يوم 23 من شهر ديسمبر الجارى.

س: ما هى حالة موسيماني الصحية فى الوقت الحالي؟

ج: أكد مسئولو النادي الأهلي تحسن الحالة الصحية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعد إصابته مؤخراً هو وأسرته بفيروس كورونا، ما استدعى حجزهم فى أحد المستشفيات نظراً لرفض الفندق الذى يقيمون فيه استمرار وجودهم بعد إصابتهم بالفيروس.

س: هل يعاني موسيماني من أى أعراض؟

ج: مسئولو الأهلي كشفوا أن المدرب الجنوب أفريقي لا يعاني حالياً من أى أعراض، فيما أجرى اليوم مسحة بشكل عادى مع باقى أعضاء الفريق لمعرفة موقفه من النهائى من السفر مع الفريق للنيجر.

س: ما هو موقف موسيماني من السفر مع الأهلي للنيجر؟

ج: فى حالة استمرار إيجابية عينة موسيماني سيتخلف عن السفر، أما فى حالة سلبية العينة سيسافر بشكل طبيعى لقيادة فريقه أمام سونيديب بطل النيجر فى افتتاح مباريات الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

س: هل شارك موسيماني في قيادة الأهلي أمام المحلة؟

ج: أكد مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلي أن بيتسو موسيماني وضع خطة مواجهة المحلة وناقش تشكيل اللقاء مع مساعده جونسون بالموبايل، على مدار الأمس، رغم استمرار معاناته من الإصابة بفيروس كورونا، وحرص موسيماني على مشاهدة لقاء الأهلي غزل المحلة إلا أنه لم يتدخل فى إدارة المباراة أثناء لعبها وترك المسئولية لمساعده كيفن جونسون.