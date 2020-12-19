برشلونة يواصل إهدار النقاط أمام فالنسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أهدر برشلونة نقطتين على ملعبه بعدما تعادل مع ضيفه فالنسيا 2-2 اليوم السبت في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

وافتتح مختار دياكابي التسجيل لفالنسيا في الدقيقة 30 ثم أدرك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التعادل لبرشلونة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 52، ليكون أول أهداف اللاعب بقميص الفريق الكتالوني.

وفي الدقيقة 69، أدرك ماكسيميليانو جوميز التعادل 2-2 لفالنسيا، ليحصد كل من الفريقين نقطة واحدة من المباراة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس بعد خوض 13 مباراة، كما رفع فالنسيا رصيده إلى 15 نقطة من 14 مباراة ليحتل المركز الـ12.

وعادل ميسي رقم الجوهرة السمراء البرازيلي بيليه كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في ناد واحد. (طالع التفاصيل).

تشكيل برشلونة: مارك أندريه تير شتيجن، سيرجيو ديست، رونالد أراوخو، أوسكار مينجويزا، خوردي ألبا، سيرجيو بوسكتس، بيدري، فيليب كوتينيو، ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، مارتن برايثويت.