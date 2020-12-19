ميسي يعادل رقم بيليه الأسطوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في معادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه بعدما تمكن من زيارة شباك فالنسيا في المباراة المقامة المقامة على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدوري الإسباني.

وعدّل ميسي النتيجة لبرشلونة في الشوط الأول الذي انتهى (1-1)، حيث أضاع ركلة جزاء قبل أن تأتي الكرة إليه مجددا أمام المرمى ليودعها بضربة رأسية داخل شباك فالنسيا بالدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الهدف، عادل ليونيل ميسي رقم بيليه كأفضل هدّاف مع ناد واحد في تاريخ كرة القدم برصيد 643 هدفا، وهو أكبر عدد من الأهداف على الإطلاق لناد واحد، طبقا لأرقام الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم (IFFHS).

وكان بيليه سجل 643 هدفاً لصالح سانتوس في 757 مباراة لعبها مع الفريق البرازيلي خلال الفترة منذ عام 1956 حتى 1974 بمعدل (0.84 هدف في المباراة)، بينما احتاج ميسي 748 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز التاريخي (بمعدل 0.86).