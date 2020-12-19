رسميًا.. انسحاب مصر من بطولة شمال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أخطر الوفد المصري اللجنة المنظمة لدورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عامًا والمؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالانسحاب من البطولة بصورة رسمية.

وجاء قرار وفد المنتخب المصري بالانسحاب من المسابقة القارية والمقامة حاليًا في تونس على خلفية ظهور عدد كبير من الإصابات، التي لحقت بلاعبي الفراعنة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولم يستطع المنتخب المصري خوض الجولة الأولى والثانية أمام منتخبي ليبيا وتونس بسبب حالات كورونا في منتخب "الفراعنة".

ومن المقرر أن تتواصل البطولة بمشاركة بقية المنتخبات الأربعة وهم :(تونس - المغرب - ليبيا - الجزائر).

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ في اتخاذ الاجراءات من أجل عودة بعثة منتخب الشباب.