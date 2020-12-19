"أرقام مذهلة".. ماذا قدم صلاح في 33 دقيقة أمام كريستال بالاس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لم تتوقف نجاحات المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول خلال مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز على تسجيله هدفين وصناعة آخر، حيث قدم مجموعة من الأرقام المذهلة، رغم مشاركته بديلًا قبل 33 دقيقة فقط من نهاية المواجهة.

واكتسح ليفربول مضيفه كريستال بالاس بسبعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر بريميرليج، وشارك صلاح في الدقيقة السابعة والخمسين من عمر اللقاء، عندما كان ليفربول متقدما برباعية، قبل أن يساهم في ثلاثة أهداف، حيث صنع الهدف الخامس لزميله البرازيلي فيرمينو، قبل تسجيل الهدفين السادس والسابع.

نسبة نجاح 100% كانت الأبرز لمعظم إحصائيات صلاح خلال المواجهة، حيث مرر الكرة 30 مرة، كانت جميعها صحيحة، كما أرسل كرتين طوليتين بنسبة النجاح ذاتها، وقام بالتحام ثنائي وحيد، فاز به أيضًا.

خلال الدقائق التي شارك بها صلاح أمام كريستال بالاس، سدد الكرة مرتين، وذهبت التسديدتان الوحيدتان إلى مرمى كريستال بالاس، كما قام بتدخل ناجح.

بجانب مجهوداته الفردية التي أسفرت عن هدفين رفع بهما رصيده من الأهداف في المسابقة خلال الموسم الحالي إلى 13 هدفًا، ليتربع منفردًا على صدارة جدول ترتيب الهدافين، قام الجناح المصري بمجهودات هجومية مميزة، حيث قدم تمريرة مفتاحية، وخلق فرصة خطيرة للتسجيل.

وبفوزه الكاسح على كريستال بالاس، رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة، ليواصل السيطرة على قمة جدول ترتيب بريميرليج، بفارق ست نقاط أمام توتنهام هوتسبر أقرب ملاحقيه، الذي يتأهب لمواجهة ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.