محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لاكتساح مضيفه كريستال بالاس درسا قاسيا بالفوز عليه (7-0) خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك صلاح كبديل في الدقيقة الـ57، ليتمكن من صناعة الهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 68، قبل أن يختتم أهداف ليفربول بتسجيله الهدفين السادس والسابع في الدقيقتين 81 و84 من اللقاء.

وبعد تسجيله هدفين وتقديم تمريرة حاسمة، بات صاحب الـ28 عامًا أول بديل في تاريخ ليفربول ينجح في المساهمة بشكل مباشر في ثلاثة أهداف في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يتمكن فيها صلاح من تسجيل هدفين بعد مشاركته كبديل، حيث فعلها من قبل في مواجهة ستوك سيتي بموسم 2017/2018 وقاد الريدز للفوز بنتيجة (3-0).

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم ليعتلي قمة ترتيب الهدافين بفارق هدفين أمام دومينيك كالفيرت ليوين لاعب إيفرتون وهيونج مين سون لاعب توتنهام.

يُذكر أن محمد صلاح دون هدفه رقم 110 في 173 مباراة لعبها بقميص ليفربول حتى الآن على مدار أربعة مواسم منذ الانتقال إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.