بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال وإيفرتون اليوم 19/12 الدوري الإنجليزي

يستعد فريق آرسنال لمواجهة نظيره إيفرتون مساء اليوم السبت 19 ديسمبر، على أرضية ملعب جوديسون بارك، لحساب منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي “البريميرليغ” الممتاز لكرة القدم.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة آرسنال وإيفرتون بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، أي الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع على الهواء حصرياً عبر بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق محمد بركات.

استعاد إيفرتون العنيد عيبته من جديد وأثبت للجميع أنه يمرض ولا يموت، حيث تمكن من لدغ ليستر

سيتي بثنائية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة ويقفز إلى المركز الخامس.

التوفيز الفريق الذي استعاد عافيته من جديد، وأصبح على حافه المربع الذهبي، أنهى استعداداته بكل قوة لمواجهة الليلة، فهو يرغب في تحقيق الفوز والاستمرار في عزف نغمة الانتصارات كما كانت في بداية الموسم من أجل الدخول بصراع على الصدارة وبأي ثمن كان، لذا هو بحاجه ماسه للعلامة الكاملة لتحقيق مراده.

وفي نفس السياق، طريق آرسنال أصبح غير معروف فهو لا يزال يسقط

في فخ التعادل ويفقد الكثير من النقاط التي تحرمه للوصول إلى المراكز المتقدمة، فتعادل في الجولة الماضية أمام ساوثهامبتون بهدف لكل منهما وأصبح في المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

المدفعجية أصبح على حافة الخطر فهو يعاني الويلات ولا يزال يتعرض لنزيف النقاط الذي يلقي بالفريق إلى طريق مجهول، فلا بد على كتيبة أرتيتا أن تجد ظالتها وتستعيد عافيتها من جديد، على أمل بأن يكون هذا في مواجهة اليوم القوية لمحاولة تحقيق الفوز فلا بديل لذلك إذ أراد تصحيح المسار.