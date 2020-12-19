رابط مشاهدة مباراة ارسنال وإيفرتون بث مباشر | يلا شوت حصري | اليوم 19/12/2020 الدوري الانجليزي

توقعت صحيفة "جارديان" الإنجليزية موقف اللاعب المصري محمد النني من المشاركة في مباراة اليوم بين فريقي آرسنال وإيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي الفريقان في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر في جوديسون بارك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ونشرت صحيفة "جارديان" الإنجليزية التشكيل الأساسي

المتوقع لـ آرسنال في مباراة الليلة.

ووفقًا للصحيفة، فإنه من المتوقع تواجد محمد النني في التشكيل الأساسي للجانرز في خط الوسط بجوار داني سيبايوس وبوكايو ساكا.

وشارك النني في 15 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، كان آخرها

مباراة الأربعاء الماضي أمام ساوثهامبتون في الجولة الثالثة عشر من البريميرليج حيث تعادلا بهدف لمثله.يُذكر أن آرسنال يحتل حاليًا المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة فقط.