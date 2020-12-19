فالنسيا يخطف تعادلا مثيرا أمام برشلونة في الدوري الإسباني

خطف فريق فالنسيا تعادلا مثيرا بطعم الفوز أمام مضيفه برشلونة بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب كامب نو ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

أحرز هدف التقدم للضيوف اللاعب مختار دياكيبي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول قبل ان يتعادل ميسي لإصحاب الأرض في الدقيقة 45 بعدما أهجر

ركلة جزاء في الدقيقة 44 ، في حين أحرز هدف برشلونة الثاني اللاعب رونالد اراخو في الدقيقة 52 من عمر اللقاء، قبل أن يسجل هدف التعادل للضيوف اللاعب ماكسيميليانو جوميز في الدقيقة 69 .

وخاض برشلونة اللقاء بتشكيل مكون من :

شتيجن - ألبا - مينجويزا

- أراوخو – ديست - بوسكيتس – بيدري - كوتينيو - جريزمان – ميسي – برايثوايت .

بينما دخل فالنسيا اللقاء بتشكيل مكون من :

دومينيك - جايا - دياخابي - باوليستا – واس - جيديش - راسيتش - سولير – موسى - جوميز – تشيرشيف .

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني ، بينما ارتفع رصيد فالنسيا للنقة 15 في المركز الثاني عشر.