كورة لايف مشاهدة مباراة ارسنال وإيفرتون بث مباشر اليوم 19/12/2020 في الدوري الانجليزي

زوارالوفد تابعوا معنا مباراة إيفرتون وآرسنال ضمن الجولة الـ14 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" التي تقام اليوم السبت على ستاد جوديسون بارك. وتكون تشكيل آرسنال من: برند لينو، روب هولدنج، ديفيد لويز، كيران تيرني، ميتلاند نيلز، داني سيبايوس، محمد النني، ساكا، نيكولا بيبي، إيدي نكيتياه، ويليان. روب هولدنج، ديفيد لويز، كيران تيرني، ميتلاند نيلز، داني سيبايوس، محمد النني، ساكا، نيكولا بيبي، إيدي نكيتياه، ويليان. تابعونا لمزيد من التفاصيل..

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