يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ارسنال وإيفرتون بث مباشر beIN SPORTS اليوم في الدوري الانجليزي

تواجد الدولي المصرى محمد النني فى تشكيل فريق أرسنال الأساسي أمام نظيره إيفرتون، التى تقام على ملعب جوديسون بارك فى السابعة والنصف مساء اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل إيفرتون المركز الخامس فى ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

ويغيب عن آرسنال فى لقاء اليوم، الثنائي

جابريال وجرانت تشاكا بداعى الإيقاف، والجابوني بيير- إيمريك أوبامينج للإصابة.

ويدخل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال مباراة اليوم، بكامل قوته، على أمل تحقيق الفوز لتصحيح المسار بعد سلسلة عدم الانتصارات التي عانى منها الجانرز خلال الأسابيع الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما سيحاول إيفرتون استغلال عامل الأرض وسلسلة هزائم أرسنال المتتالية،

في تقديم مباراة قوية وتحقيق فوز ثمين، لخطف 3 نقاط، تقربه من المنافسة على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد.

تشكيل آرسنال

حراسة المرمى: لينو

خط الدفاع: ميتدلاند-نيلز - هولدينج - لويز - تيرني

خط الوسط: النني - سبيايوس - ساكا

خط الهجوم: ويليان - نكيتياه - بيبي