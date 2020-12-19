يد المنيا يفوز على طما ويحول تأخره إلى فوز غالي في اللحظات الأخيرة بنتيجة 23/22

حقق فريق كرة اليد بنادي المنيا فوزا هاما، مساء اليوم السبت ، على ضيفه فريق طما، بنتيجة 23/22 ضمن مباريات الدور الثاني بالدوري الممتاز، وشهدت المباراة ندية وإثارة بين الفريقين ، ورغم تأخر فريق المنيا خلال الشوط الاول الذي انتهى لصالح طما بنتيجة 14/12 ، واستمرار

تقدم طما خلال الشوط الثاني ، إلا أن فريق المنيا استطاع ترتيب أموره والسيطرة مرة أخرى على المباراة وجسمها لصالحه، ليرتفع رصيده إلى النقطة 25.

كما سبق لقاء الفريق الأول مباراة فريقي المرتبط ، والتي انتهت لصالح

فريق طما بنتيجة 20/19 . يقود فريق يد المنيا كل من، هيثم حمدي ، مديرا فنيا، محمد إكرام ، مدربا عام، وائل ابو الليل ، مدرب حراس مرمى، ويقود فريق المرتبط المدربين هاني حسانين ، ومكاوي ، محمد ناصر ، أخصائي علاج طبيعي، ومصطفى الحسيني ، ومحمود خليل، إداريو قطاع اليد، تحت إشراف خالد فايز ، عضو مجلس الإدارة .