بث مباشر | مشاهدة مباراة الوداد وحسنية اكادير في الدوري المغربي inwi

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة الوداد وحسنية اكادير في إحدى قمم مباريات اليوم السبت 19-12-2020 في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المغربي inwi.

تنقل مباراة “الوداد وحسنية اكادير” في البث المباشر على القناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق الرياضي “عادل المسعودي”.

تقام مباراة الوداد وحسنية اكادير على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وتنطلق في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 17:30 بتوقيت المغرب، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية.

يسعى نادي الوداد إلى تصحيح أوضاعه في الدوري المغربي، بعدما مُني بهزيمة صادمة أمام أولمبيك آسفي في الجولة الثالثة، وسط تألق كبير من غريمه التقليدي الرجاء الذي يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين فقط عن اتحاد طنجة المتصدر بعد أول ثلاث جولات من الموسم.

وتقهقر الوداد للمركز السادس بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الصاعد حديثًا “المغرب الفاسي” صاحب المركز السابع.

في المقابل، يدخل نادي حسنية أكادير هذا اللقاء وهو في المركز ال14 بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد نقطتين من تعادلين في الجولتين الماضيتين وخسارة في الافتتاح أمام اتحاد طنجة.

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الوداد 1-0 حسنية اكادير

الدوري المغربي (الجولة الرابعة)

ملعب مركب محمد الخامس

جارية

هدف تقدم الوداد “مؤيد اللافي” من ضربة جزاء

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