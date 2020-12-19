اخبار مصر | منتخب الشباب يعود من تونس على متن طائرة طبية مجهزة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية اليوم السبت أنه سيتم إرسال طائرة طبية مجهزة لإعادة منتخب شباب الفراعنة من تونس والذي كان يشارك في دورة شمال أفريقيا.

وقال أشرف صبحي وزير الرياضة المصري في بيان رسمي إنه قام بالتنسيق مع الطيار محمد منار وزير الطيران المدني ببلاده لإرسال طائرة خاصة مجهزة طبيًا لإعادة المنتخب المصري للشباب من تونس إلى القاهرة وذلك في ضوء التنسيق الذي تم مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف انه قام بالتواصل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء في مصر أو مع الجانب التونسي للإطمئنان على توفير كافة الإمكانات والمُستلزمات الخاصة بالرعاية الصحية المتكاملة للبعثة والتحاليل الطبية والمسحات اللازمة، مشيرًا إلى أنه وحتى وصول الطائرة الخاصة إلى تونس لإعادة المنتخب المصري، يتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للبعثة.

وأوضح أنه تم التنسيق أيضًا مع وزارة الصحة المصرية لتوفير كافة الإمكانات والرعاية الصحية للاعبين فور وصولهم القاهرة.

يشار إلى أن 16 مدرب المنتخب المصري ربيع ياسين و16 لاعبًا لمصري إصيبوا بفيروس كورونا في أول أيام تواجد بعثة الفريق في تونس، وتم الغاء مباراتيه مع ليبيا وتونس.