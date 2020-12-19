من هو أفضل لاعب في نهائي كأس دوري ابطال اسيا 2020؟

توج يون بيت جارام لاعب خط وسط فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بجائزة أفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تتويج الفريق بلقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه.

وتوج جارام بالجائزة عقب المباراة النهائية التي انتهت بفوز أولسان هيونداي على بيرسبوليس الإيراني 2 / 1 اليوم السبت على ملعب استاد الجنوب، أحد الاستادات التي ستستضيف كأس العالم 2022 في قطر.

وتوج جارام بالجائزة بعد أن لعب دورًا بارزًا طوال مشوار الفريق في البطولة الآسيوية، وقد سجل له أربعة أهداف.

وتوج نادي أولسان هيونداي بجائزة اللعب النظيف في البطولة، وذلك بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري.