أسوة بنابولي..تغيير اسم ملعب سيوداد لا بلاتا إلى “ملعب مارادونا”

تواصل تكريم أسطورة الأرجنتين الراحل دييجو مارادونا في بلاده بعد إطلاق اسمه على ملعب استاديو سيوداد لا بلاتا.
وجرى في وقت سابق إطلاق إسمه دييجو مارادونا على استاد ارجنتينوس جونيورز وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته.
كما أطلق نادي نابولي اسم مارادونا على ملعبه (ساو باولو) بعد أن قاد الفريق للقبين في الدوري الإيطالي ولقب في كأس الاتحاد الأوروبي.
وتوفى مارادونا في 25 نوفمبر الماضي إثر تعرضه لأزمة قلبية.
ويعتبر مارادونا أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر العصور حيث تضمنت مسيرته العديد من النجاحات أبرزها قيادة المنتخب الأرجنتيني للقب مونديال 1986.
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