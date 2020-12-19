عاجل | قطر تُعيد الفرنسي لوران بلان إلى عالم التدريب!

أنهى مجلس إدارة نادي الريان القطري المفاوضات مع الفرنسي لوران بلان مدرب نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا السابق من أجل تولي مهمة تدريب فريق الفريق الأول النادي خلفًا للأوروجواياني دييجو أجيري.

وسيعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا بعد قليل في مقره بالعاصمة القطرية الدوحة للكشف عن تفاصيل الصفقة وتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام.

وكان الريان أعلن أن المدرب أجيري يرغب في عدم استكمال عقده مع الريان بسبب ظروف خاصة، ليتم فسخ العقد بالتراضي، وذكر النادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” أن المدرب بلان وصل الدوحة لتولي تدريب الفريق.

وكثفت إدارة الريان القطري برئاسة الشيخ علي بن سعود آل ثاني جهودها للتعاقد مع مدرب جديد، لقيادة الفريق، والمنافسة بقوة على لقب بطولة الدوري، ووقع الاختيار على المدرب الفرنسي لتولي المهمة بعد دراسة العديد من السير الذاتية لبعض المدربين.

ووصل بلان إلى الدوحة أمس الجمعة من أجل استكمال مفاوضات التعاقد مع إدارة الريان، ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن كافة التفاصيل خلال الساعات القادمة.

وكان الريان قرر تعيين فابيو سيزار في القيادة الفنية للفريق بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب الأوروجوياني دييجو أجيري.

ويحتل الريان المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعد الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 4 وخسر مباراتين.

ويخلف بلان الأوروجوياني دييجو أجيري الذي استقال من منصبه لأسباب خاصة بحسب ما أعلن في مؤتمر صحفي.

على صعيد التدريب، قاد بلان بوردو إلى لقب الدوري الفرنسي في 2009، وسان جيرمان إلى التتويج ثلاث مرات بين 2014 و2016. اختير أفضل مدرب في الدوري الفرنسي أعوام 2008 و2015 و2016.

أعلن سان جيرمان تخليه عن بلان في 27 يونيو 2016، ومذذاك الوقت ابتعد عن المهام التدريبية.

ويحتل الريان راهنا المركز السادس في الدوري القطري بفارق 12 نقطة عن السد المتصدر بعد 9 مراحل.

وتاريخيًا أحرز فريق الريان لقب الدوري القطري 8 مرات، مقابل 14 للسد صاحب الرقم القياسي.

وكان فريق السد قد توج أمس الجمعة بلقب بطولة كأس أمير قطر، بعد فوزه على نظيره العربي بهدفين مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب أحمد بن علي بنادي الريان.

وتم افتتاح ملعب أحمد بن علي رابع ملاعب مونديال قطر 2022، أمس الجمعة، وذلك بعد إعادة تشييده في نفس موقعه القديم وباستخدام 90% من المخلفات والهدم للملعب القديم.

وأشرف لوران بلان مدرب منتخب فرنسا السابق صاحب الـ 55 عامًا، بطل العالم 1998 وأوروبا 2000 مع بلاده، على ناديي بوردو 2004-2007 وباريس سان جيرمان 2013-2016 ومنتخب فرنسا 2010-2012.

ولم يشرف لاعب برشلونة الإسباني وإنتر الايطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق على أي فريق منذ العام 2016.