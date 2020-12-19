انقسام في الدوري الانجليزي على قانون عودة الـ 5 تبديلات

مازال مدربو الدوري الإنجليزي الممتاز في حالة انقسام بشأن زيادة عدد التبديلات التي يمكن للفرق إجرائها في منافسات الدوري خلال هذا الموسم.

وتريد العديد من الأندية أن يسمح لها بإجراء 5 تبديلات بدلًا من 3 لحماية اللاعبين من الإصابات بسبب جدول المباريات المزدحم، الذي تسبب فيه تأخير انتهاء الموسم الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا.

هذه الخطوة ستجعل الدوري الإنجليزي متماشيًا مع الدوريات الأوروبية الكبرى الأخرى، ولكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين فشلت في الوصول لاتفاق بالأغلبية لتغيير عدد التبديلات.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول، أحد أكثر المدربين المؤيدين لزيادة عدد التبديلات، إن قرار الأسبوع الماضي بالسماح بوضع تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء لم يكن حلًا وسطًا.

وقال كلوب أمس الجمعة :” الكل يعلم أرائي في هذا الشأن. الكل يعلم أن عشرة أندية صوتت ضد زيادة عدد التبديلات. الأمر ليس متعلقًا بالمزايا، الأمر كله بشأن رفاهية اللاعب. وصوتوا ضده”.

من جانبه، قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال أن الموقف “غير منطقي” وعند سؤاله عما إذا كان يمكنه أن يتفهم موقف طرفي الجدال، أجاب بلا.

وفال :”لأن الشيء المهم هو رفاهية اللاعبين وأفضل طريقة لحمايتهم ولوجود حلول لحمايتهم هو أن يكون لديك خيار زيادة عدد التبديلات”.

وأضاف :”نحن الوحيدون الذين نفعل هذا. بالنسبة لي هذا غير منطقي”.

وأكد :”ولكننا ندفع لتعديل القرار، نعطي الكثير من الإحصائيات، ونعطي أرائنا. لدينا الكثير من الإحصائيات التي تدعم ما يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز فيما يتعلق بالإصابات ولكن لا يوجد رد فعل”.

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل إنه كان بإمكانه الأعتماد على التبديلات الخمس في الأسابيع الأخيرة بسبب عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا بفريقه.

ولكن مدافع مانشستر يونايتد السابق قال إنه لم يفكر بأنه ينبغي التغيير لقاعدة الخمس تبديلات والتي تم تمديدها مطلع هذا الاسبوع رسميًا حتى 2022 من قبل مجلس الاتحاد الدولي.

وقال :”أحيي قرار إضافة لاعبين على مقاعد البدلاء. ولكنني مُلتزم بقاعدة التبديلات الثلاثة”.

وأضاف :” صوتنا مع بداية الموسم، وبالنسبة لي يجب أن ننهي ما بدأناه”.

وأتفق معه كارلو أنشيلوتي مدرب إيفرتون.

وقال :” ثلاث تبديلات كافية لتغيير المباراة”.

وأكد :”أتفهم رغبة بعض المدربين في إجراء خمس تبديلات ولكن إذا كنت بحاجة لإراحة لاعب بسبب الجدول المزدحم، بإمكانك استبعاده قبل بداية المباراة، وليس تبديله بعد مرور 60 أو 70 دقيقة.