اخبار مصر | احمد مجاهد يشكل لجنة تقصي حقائق بعد عودة منتخب الشباب من تونس

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم السبت بدء إجراءات إعادة منتخب الشباب من تونس، وذلك في ظل الظروف التي عرقلت مشاركته في بطولة شمال أفريقيا للشباب المؤهلة إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للشباب، كما أعلن الاتحاد عن تشكيل لجنة تقصي حقائق.

وذكر الاتحاد المصري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) اليوم السبت :”بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، وذلك حفاظًا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بمرض كوفيد19- (الناتج عن عدوى فيروس كورونا المستجد) على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.”

كما أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

وأضاف الاتحاد في بيانه :”فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي: حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررًا للجنة، وللجنة الأستعانة بمن تراه لإنجاز مُهمتها.”

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة شمال أفريقيا للشباب قد قررت إلغاء مباراة المنتخب المصري أمام نظيره التونسي في الجولة الثانية بالبطولة واحتساب النتيجة والنقاط الثلاث لصالح تونس.

وذكر اتحاد الكرة المصري أمس الجمعة :” لم تكتمل عناصر قائمة منتخب الشباب المصري للمباراة، بعدما رفضت اللجنة الطبية الاعتراف بسلبية مسحة أحمد نبيل كوكا.”

وأضاف :”تم استبعاد اللاعب من قائمة المباراة، وهو ما يعني إصابة 16 لاعبًا من المنتخب بفيروس كورونا، وتوافر 14 لاعبًا لخوض المباراة في حين تشترط اللوائح ضرورة وجود 15 لاعبًا جاهزًا لخوض المباراة، وهي نفس الظروف التي مر بها منتخب الشباب في مباراته الماضية أمام ليبيا“.

وكان ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري قد تعرض للإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدد من اللاعبين في أول أيام تواجد بعثة الفريق في تونس.