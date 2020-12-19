بث مباشر | شاهد برشلونة وفالنسيا في الدوري الاسباني “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر كورة لايف لمباراة برشلونة وفالنسيا في قمة مباريات اليوم السبت 19 ديسمبر 2020، لحساب الجولة 14 من منافسات الدوري الاسباني موسم 2021/2020.

يستقبل برشلونة ضيفه فالنسيا في ملعب كامب نو بإقليم كتالونيا، وتبدأ المقابلة في تمام الساعة 15:15 بتوقيت جرينيتش، 17:15 بتوقيت مصر ، 18:15 بتوقيت السعودية .

تنقل المباراة في بث مباشر عبر شبكة قنوات بين سبورت القطرية، القناة الأولى والثالثة، بصوت المعلق الرياضي العُماني خليل البلوشي، كما تنقل على قناة سيتانتا سبورت 1 البريطانية.

يغيب عن برشلونة في هذه المقابلة كل من عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو بسبب إصابات مختلفة، بينما يغيب توني لاتو عن صفوف فالنسيا بعد تعرضه لفيروس كورونا، بالاضافة إلى ثلاثة لاعبين من فريق الخفافيش هم “سيليسين وجاميرو وسانمارتين”.

يدخل برشلونة مباراة اليوم وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 20 نقطة، بفارق 6 نقاط فقط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، وبإمكان برشلونة خطف المركز الرابع إذا ما هزم فالنسيا، حيث يتفوق عليه فياريال بفارق نقطتين فقط.

واستعاد فريق المدرب الهولندي رونالد كومان عافيته في الجولتين الماضيتين من الليجا، حيث هزم ليفانتي وريال سوسيداد 1/صفر و1/2 – على الترتيب – ليستفيد من سقوط فياريال في أربع تعادلات متتالية.

أما فالنسيا فيحتل المرتبة ال13 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة فقط، حيث تعرض لخمسة خسائر وتعادل في مثلهم.

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